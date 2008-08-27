Завершился первый тайм в матче Динамо - Спартак (фото)

Динамо увеличивает разрыв

Завершился первый тайм в ответном матче третьего отборочного раунда Лиги Чемпионов УЕФА Динамо - Спартак. Счет первого матча 4:1. Динамо - Спартак 2:0 (Алиев 4, Бангура 24). Фото Валерия Соловьева / УНИАН Р.S. В начале второго тайма команды обменялись голами (Дзюба 47, Милевский 49). 3:1.

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