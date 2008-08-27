Завершился первый тайм в матче Динамо - Спартак (фото)

21:25, 27 августа 2008
Спорт
3289

Динамо увеличивает разрыв

Завершился первый тайм в ответном матче третьего отборочного раунда Лиги Чемпионов УЕФА Динамо - Спартак. Счет первого матча 4:1.

Динамо - Спартак 2:0 (Алиев 4, Бангура 24).

Олександр Алієв - автор першого голу в матчі

Фото Валерия Соловьева / УНИАН

Р.S. В начале второго тайма команды обменялись голами (Дзюба 47, Милевский 49). 3:1.

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter