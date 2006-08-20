Владимир Кличко получил еще один вызов

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии Всемирной боксерской организации (WBO) белорус Сергей Ляхович направил открытое письмо чемпиону миру по версии Международной боксерской федерации (IBF) украинцу Владимиру Кличко с просьбой вызвать его на бой.

Владимир планирует проводить свой бой 11 ноября, и в числе кандидатов пока фигурируют два боксера - американец Шэннон Бриггз и уроженец СССР, гражданин США Олег Маскаев. Ляхович этой ситуацией явно недоволен.

"Ранее вы вызвали американца Лэймона Брюстера, когда тот лежал на больничной койке. Сейчас вызываете Маскаева, который только-только провел 12-раундовый бой и нуждается в отдыхе, - говорится, в частности, в письме. - Делает ли это вас храбрым? Мой промоутер Дон Кинг звонил вашему менеджеру Шелли Финкелу три недели назад с предложением организовать бой, но тот ответил - не сейчас, может быть, позднее. А что изменится за это время? Я верю, что наш поединок сможет выявить сильнейшего боксера мира. Вы так хотели боксировать со мной в прошлом году (Ляхович получил предложение встретиться с Кличко в Германии, но впоследствии отказался из- за визовых проблем), что случилось сейчас? Или вы радуетесь отмене того боя, увидев, что я сделал с Брюстером (Ляхович выиграл у американца по очкам и отнял у того титул чемпиона мира WBО), или вы ищете легких путей для того, чтобы остаться чемпионом мира?"

По некоторым данным, команда Кличко не горит желанием связываться со скандально известным промоутером Кингом, которому принадлежат права на Ляховича и чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) россиянина Николая Валуева. Финкел заявил, что на следующей неделе назовет имя соперника Кличко.

По материалам NEWSru