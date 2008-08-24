Венгерские ватерполисты выиграли золото Олимпиады-2008

В мужском финале олимпийского турнира по водному поло победу одержали венгерские спортсмены. Они обыграли сборную США, которой досталось серебро Игр-2008, со счетом 14:10, сообщает Лента.ру. Бронзовыми призерами пекинской Олимпиады стали сербские ватерполисты, которые в матче за третье место одержали победу над сборной Черногории со счетом 6:4.