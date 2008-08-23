Последние медали в таэквондо, настольном теннисе и прыжках в воду

23 августа разыграны последние медали Олимпиады-2008 в соревнованиях по таэквондо, настольному теннису и прыжках в воду.

*** В финальном поединке по таэквондо среди мужчин в весовой категории свыше 80 килограммов, победу одержал спортсмен из Южной Кореи Чха Дон Мин. Серебряным медалистом пекинских Игр стал грек Александрос Николаидис. Бронзовые награды достались Арману Чилманову из Казахстана и Чика Ягизе Чуквумирийе из Нигерии.

*** Золотую медаль по таэквондо среди женщин, выступающих в весовой категории свыше 67 килограммов, завоевала мексиканка Мария дель Росарио Эспиноса, одержавшая победу над Ниной Сольхейм из Норвегии, ставшей серебряной медалисткой. Бронзовые медали выиграли Наталиа Фалавинья из Бразилии и Сара Стивенсон из Великобритании.

Стивенсон попала в поединок за бронзу, благодаря протесту, поданному ей на результат поединка 1/4 финала против китаянки Чжун Чэнь. За десять секунд до окончания боя Стивенсон нанесла китаянке удар, за который должна была получить два очка, однако судьи присудили победу Чэнь. Британка подала протест, который был удовлетворен.

*** Китайские спортсмены выиграли весь комплект наград, разыгранный на олимпийском турнире по настольному теннису в одиночном разряде. Золото Игр-2008 завоевал Линь Ма, обыгравший своего соотечественника Ван Хао со счетом 4:1. В поединке за бронзовую медаль встречались швед Йорген Перссон и китайский теннисист Лицинь Ван. Ван одержал победу со счетом 4:0.

*** Золотую награду в прыжках в воду с десятиметровой вышки выиграл австралиец Мэттью Митчам, нарушив абсолютное господство в этом виде спорта китайских спортсменов. Серебро получит китаец Люйсинь Хо. Россиянин Глеб Гальперин завоевал бронзовую медаль.

По материалам олимпийского проекта Ленты.ру