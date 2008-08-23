Боксеры получили половину медалей

*** Боксер из Таиланда Сомджит Джонджохор, выступающий в весовой категории до 51 килограммов, завоевал золотую медаль Олимпиады-2008. В финале тайский спортсмен победил кубинца Андриса Лаффиту Эрнандеса со счетом 8:2. Бронзовые медали в этой категории получили Георгий Балакшин (Россия) и Винченцо Пикарди (Италия).

*** Украинский боксер Василий Ломаченко, выступающий в весовой категории до 57 кг, победил в финальном поединке Хедафи Джелфира (Франция). Бронзовые награды у Якупа Килича из Турции и Шахина Имранова из Азербайджана.

*** В весовой категории до 64 кг победу празднует доминиканец Феликс Диас. Серебро - у таиландца Мануса Бунджамнонга. Бронза едет во Францию с Алексом Вестеном и на Кубу - с Рониелем Иглесиасом-Сотолонго.

*** Англичанин Джеймс Дигейл - олимпийский чемпион по боксу в весе до 75 кг. Кубинец Эмилио Корреа-Байо уступил ему в финале. Бронзовые призеры - представители Ирландии Джон Даррен Сазерленд и Индии - Виджендер Кумар.

*** Российский боксер Рахим Чахкиев, выступающий в весовой категории до 91 килограмма, стал чемпионом Олимпиады-2008. В финальном поединке Чахкиев взял верх над итальянцем Клементе Руссо со счетом 4:2. Бронзовые награды в этом весе достались Деонтею Уайлдеру из США и кубинцу Осмаю Акосте Дуарте.

24 августа состоятся финалы в шести оставшихся весовых категориях.