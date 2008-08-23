Украинский тяжелоатлет дисквалифицирован за допинг

Украинский тяжелоатлет Игорь Разорёнов, выступивий в весовой категории до 105 килограммов, дисквалифицирован за употребление допинга, сообщает Associated Press. Представители Международного олимпийского комитета (МОК) сообщили, что допинг-проба Разорёнова дала положительный результат. В организме тяжелоатлета обнаружен запрещенный препарат нандролон. По решению специальной комиссии МОК, 38-летний украинец дисквалифицирован, а результат, показанный им на Олимпиаде-2008, аннулирован.

Впрочем, медалей у Игоря Разорёнова не было. В финале соревнований по тяжелой атлетике в весе до 105 килограммов он занял шестое место.

Нандролон - анаболический стероид с андрогенным эффектом. Нандролон, как допинг, активнее тестостерона. МОК установил его предельную концентрацию в моче спортсменов - 2 нанограмм/мл для мужчин и 5 для женщин.