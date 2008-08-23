На Олимпиаде названы чемпионки по гандболу

Женская сборная Норвегии по гандболу, победив российскую команду в финале олимпийского турнира со счетом 34:27, получает золотые медали. Россиянки завоевали серебро, а бронза - у команды Южной Кореи, которая сегодня в матче за третье место победила 32:28 Венгрию.

Стоит, пожалуй, вспомнить, что в начале 90-х годов норвежских гандболисток несколько месяцев тренировал гений гандбола Игорь Евдокимович Турчин. До сих пор действует...