Украинский боксер попал в больницу с бронзовой медалью
12:03, 22 августа 2008Спорт
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Вячеслав Глазков не сможет выйти на ринг
Украинский боксер Вячеслав Глазков не сможет выйти на ринг в полуфинальной схватке из-за травмы локтя. Как рассказал пресс-секретарь Международной ассоциации любительского бокса (AIBA) Ричард Бейкер, Глазков получил растяжение связок локтя и был доставлен в больницу. Таким образом, украинец станет обладателем бронзовой медали Олимпиады-2008 в весовой категории свыше 91 килограмма, сообщает Reuters.
|Вячеслав Глазков. Фото Reuters с отборочного и четвертьфинального этапов
Другой представитель украинского бокса - Василий Ломаченко, весовая категория до 57 кг - выиграв сегодня полуфинальный поединок у турка Якупа Килича, вышел в финал. Завтра ему предстоит бой за золото с представляющим Францию Хедафи Джелфиром.
|Василий Ломаченко. Фото Reuters
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