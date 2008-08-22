Украинский боксер попал в больницу с бронзовой медалью

Украинский боксер Вячеслав Глазков не сможет выйти на ринг в полуфинальной схватке из-за травмы локтя. Как рассказал пресс-секретарь Международной ассоциации любительского бокса (AIBA) Ричард Бейкер, Глазков получил растяжение связок локтя и был доставлен в больницу. Таким образом, украинец станет обладателем бронзовой медали Олимпиады-2008 в весовой категории свыше 91 килограмма, сообщает Reuters.

Другой представитель украинского бокса - Василий Ломаченко, весовая категория до 57 кг - выиграв сегодня полуфинальный поединок у турка Якупа Килича, вышел в финал. Завтра ему предстоит бой за золото с представляющим Францию Хедафи Джелфиром.