МОК отстранил Людмилу Блонскую от Олимпиады

Дисциплинарный комитет Международного Олимпийского комитета отстранил украинскую легкоатлетку Людмилу БЛОНСКУЮ от участия в Олимпийских играх в Пекине (Китай). Об этом сказано в решении МОК, сообщают «Подробности».

Согласно решению, 16 августа после завершения соревнований по семиборью у Л.БЛОНСКОЙ Всемирной антидопинговой ассоциацией (ВАДА) была взята проба "А" на допинг, которая показала позитивный результат.

ВАДА информировала МОК, Национальный олимпийский комитет Украины и Л.БЛОНСКУЮ о результатах пробы.

21 августа результаты пробы "B" подтвердили наличие в организме спортсменки запрещенного препарата метилтестостерона.

В связи с этим МОК принял решение отстранить Л.БЛОНСКУЮ от участия во всех соревнованиях до обнародования окончательного решения по ее делу.

Л.БЛОНСКАЯ 22 августа должна была принять участие в соревнованиях по прыжкам в длину, показав в квалификации 3-й результат.

Как сообщал УНИАН, 16 августа Л.БЛОНСКАЯ завоевала серебряную медаль в семиборье на Олимпийских играх в Пекине (Китай).

В 2003 году по итогам допинг-тестов на соревнованиях в Арле (Франция) Л.БЛОНСКАЯ была дисквалифицирована на два года (до 24 июля 2005 года) за применение запрещенных препаратов.

В 2004 году на Олимпиаде в Афинах женская сборная Украины по академической гребле была лишена бронзовой медали из-за позитивной допинг-пробы одной из участниц четверки Елены ОЛЕФИРЕНКО.

После повторного уличения в применении допинга спортсмена дисквалифицируют пожизненно.