Сегодня на Олимпиаде будут разыграны 23 комплекта наград (список)

Начинается 13-й день соревнований

На 13-й день соревнований Олимпийских Игр будут разыграны 23 комплекта наград (список) 1. Легкая атлетика. Ходьба. 20 км. Женщины 2. Плавание. Открытая вода. 10 км. Мужчины 3. Пляжный волейбол. Женщины. Уолш/Мэй-Тринор (США) - Тян Хиа/Ванг (Китай) 4. Велоспорт. BMX. Женщины 5. Велоспорт. BMX. Мужчины 6. Парусный спорт. Класс "Торнадо" 7. Парусный спорт. Класс "Звездный" 8. Софтбол. Финал и матч за 3-е место 9. Вольная борьба. Весовая категория до 84 кг. Мужчины 10. Вольная борьба. Весовая категория до 96 кг. Мужчины 11. Вольная борьба. Весовая категория до 120 кг. Мужчины 12. Конный спорт. Личное первенство. Конкур 13. Прыжки в воду. Вышка 10 м. Женщины 14. Пятиборье. Мужчины 15. Водное поло. Женщины. США - Голландия (за 1-2 место), Австралия - Венгрия (за 3-е) 16. Таэквондо. Весовая категория до 57 кг. Женщины 17. Таэквондо. Весовая категория до 68 кг. Мужчины 18. Легкая атлетика. Копье. Женщины 19. Легкая атлетика. Тройной прыжок. Мужчины 20. Легкая атлетика. 400 м. Мужчины 21. Легкая атлетика. 200 м. Женщины 22. Легкая атлетика. 110 м с барьерами. Мужчины 23. Футбол. Женщины. Бразилия - США (за 1-2 место), Германия - Япония (за 3-е)

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