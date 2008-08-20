На Олимпиаде разыграли медали парусники и борцы

На Олимпийских играх завершили дневную программу спортсмены, выступающие на парусных досках, и борцы-вольники.

*** Яхтсменка из Гонконга Цзянь Кин Инь стала чемпионкой Олимпиады, выиграв женскую гонку в классе "Мистраль". Второе место заняла итальянка Алессандра Сенсини, а бронзовая медаль у Бриони Шоу из Великобритании.

*** Яхтсмен из Новой Зеландии Том Эшли выиграл золотую медаль в мужской гонке в классе "Мистраль". Новозеландец на одно очко обошел француза Жюльена Бонтама, который занял второе место. Бронзовую медаль завоевал израильтянин Шахар Зубари. Два очка ему уступил британский яхтсмен Ник Демпси, который считался фаворитом гонки.

*** Турецкий борец вольного стиля Рамазан Сахин, выступающий в весовой категории до 66 килограммов, стал олимпийским чемпионом. В финале турок победил украинца Андрея Стадника. Бронзовые медали завоевали грузин Отар Тушишвили и индиец Сушиль Кумар.

*** Россиянин Бувайсар Сайтиев выиграл золотую олимпийскую медаль Игр-2008 в соревновании по вольной борьбе среди мужчин в весовой категории до 74 килограммов. Таким образом, Сайтиев стал трехкратным олимпийским чемпионом. Он выигрывал золото на Играх-1996 в Атланте и в 2004 году на Олимпиаде в Афинах.

По материалам олимпийского проекта Ленты.ру