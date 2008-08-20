Две золотые медали получила российская сборная

Две золотые медали на 12-й день Олимпийских Игр получила российская сборная.

*** Россиянки Анастасия Давыдова и Анастасия Ермакова стали олимпийскими чемпионками, заняв с 49, 917 балла первое место в синхронном плавании. Второе место заняли испанки Андреа Фуэнтес и Хемма Менгуаль (49,500). Бронзовая медаль досталась дуэту из Японии Сахо Нарада / Эмико Сузуки (48,917). Дарья Юшко и Ксения с Сидоренко с 46,584 балла – на восьмой строчке.

*** Российская пловчиха Лариса Ильченко завоевала золотую медаль Олимпиады-2008 на дистанции десять километров на открытой воде. Ильченко выиграла заплыв с результатом 1 час, 59 минут и 27 секунд. На финише россиянка опередила двух спортсменок из Великобритании: Кери-Энн Пейн и Кассандре Паттен, занявших, соответственно, второе и третье место. Украинка Наталья Самородина – на 23-м месте

По материалам олимпийского проекта Ленты.ру