Итоги 11-го дня Олимпиады

К концу одиннадцатого дня соревнований разыграно 205 комплектов наград:

1. Китай - 76 медалей, за день +9 (43 золотых, 14 серебряных, 19 бронзовых; вчера было 39-14-14)

2. США - 79 +7 (26-26-27; 22-24-26)

3. Великобритания 33 +6 (16-9-8; 12-7-8)

4. Австралия - 33 +4 (11-10-12; 8-10-11)

5. Германия 28 +5 (11-8-9; 9-7-7)

6. Россия 42 +6 (10-14-18; 8-13-15)

7. Южная Корея - 24 +1 (8-10-6; 8-9-6)

8. Япония - 22 +2 (8-6-8; 8-5-7)

9. Италия - 19 +1 (6-6-7; 6-6-6)

10. УКРАИНА 17 +1 (5-4-8; 5-3-8) 11. Франция 29 +1 (4-11-14; 4-11-13)

12. Нидерланды 13 +1 (4-5-4; 3-5-4)

13. Румыния 8 (4-1-3) - без изменений

14. Испания 9 +1 (3-4-2; 3-3-2)

15. Польша 8 +1 (3-4-1; 3-3-1)

16. Словакия 4 (3-1-0) - б.и.

17. Канада 13 +4 (2-6-5; 2-3-4)

18. Кения 8 +1 (2-4-2; 2-3-2)

19-20. Ямайка 5 +1 (2-3-0; 2-2-0)

19-20. Чехия 5 (2-3-0) - б.и.

21. Новая Зеландия 8 +2 (2-1-5; 2-1-3)

22-23. Дания 6 (2-1-3) - б.и.

22-23. КНДР 6 (2-1-3) - б.и.

24. Эфиопия 3 (2-1-0) - б.и.

25. Швейцария 5 (2-0-3) - б.и.

26. Грузия 3 (2-0-1) - б.и.

27. Куба 11 (1-5-5) - б.и.

28. Беларусь 11 (1-3-7) - б.и.

29. Казахстан 8 (1-3-4) - б.и.

30. Зимбабве 4 (1-3-0) - б.и.

31-33. Словения 5 +1 (1-2-2; 1-1-2)

31-33. Норвегия 5 (1-2-2) - б.и.

31-33. Азербайджан 5 (1-2-2) - б.и.

34. Индонезия 5 (1-1-3) - б.и.

35. Болгария 4 +1 (1-1-2; 1-1-1)

36. Финляндия 3 (1-1-1) - б.и.

37-38. Эстония 2 +1 (1-1-0; 0-1-0)

37-38. Монголия 2 (1-1-0) - б.и.

38. Бразилия 6 (1-0-5) - б.и.

39. Аргентина 2 +1 (1-0-1; 1-0-0)

40-45. Панама 1 +1 (1-0-0; не было)

40-45. Бахрейн 1 +1 (1-0-0; не было)

40-45. Камерун 1 (1-0-0) - б.и.

40-45. Тунис 1 (1-0-0) - б.и.

40-45. Индия 1 (1-0-0) - б.и.

40-45. Таиланд 1 (1-0-0) - б.и

46. Венгрия 5 (0-4-1) - б.и.

47. Швеция 3 (0-3-0) - б.и.

48. Турция 3 (0-2-1) - б.и.

49. Узбекистан 4 +1 (0-1-3; 0-1-2)

50-52. Литва 3 +2 (0-1-2; 0-0-1)

50-52. Греция 3 (0-1-2) - б.и.

50-52. Австрия 3 (0-1-2) - б.и.

По серебру и бронзе - Хорватия, Алжир, Киргизия, Колумбия, Сербия (все - б.и.)

По одному серебру - Португалия, ЮАР, Чили, Малайзия, Сингапур, Эквадор, Тринидад и Тобаго, Вьетнам (все - б.и.)

Пять бронз - Армения (б.и.)

Две бронзы - Тайвань (б.и.)

По одной бронзе - Латвия (+1), Иран (+1), Марокко, Египет, Мексика, Таджикистан, Того (все - б.и.)