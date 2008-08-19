На Олимпиаде завершились соревнования по легкой атлетике в пяти видах

*** Российский легкоатлет Андрей Сильнов принес сборной России десятую золотую медаль Олимпиады-2008, выиграв турнир по прыжкам в высоту. Серебряную награду завоевал британец Джермейн Мейсон, а бронза досталась еще одному представителю России Ярославу Рыбакову.

*** Эстонский легкоатлет Герд Кантер выиграл соревнования по метанию диска и принес своей сборной первую золотую медаль. Кантер показал результат 68,82 метра. Серебряную награду завоевал поляк Петр Малаховски, а бронза досталась спортсмену из Литвы Виргилуису Алекне. Малаховски послал снаряд на 67,82 метра, показав результат на метр хуже, чем у действующего чемпиона мира. После лучшего броска Алекны диск улетел на 67,79 метра.

*** Рашид Рамзи, выступающий за сборную Бахрейна, выиграл золотую медаль Игр-2008 в забеге на 1500 метров. Он преодолел дистанцию за 3 минуты, 32,94 секунды. Медаль легкоатлета стала первой наградой сборной Бахрейна.

Вторым финишировал кенийский спортсмен Асбель Кипруто Кипроп, чей результат составил 3 минуты 33,11 секунды. Бронзовым призером стал бегун из Новой Зеландии Николас Уиллис (3 минуты 34,16 секунды).

*** Американская бегунья Дон Харпер завоевала золотую медаль на дистанции 100 метров с барьерами. Американка выиграла забег с результатом 12,54 секунды. Второе место заняла австралийка Сэлли Маклеллан, а третьей финишную черту пересекла Присцилла Лопес-Склип из Канады.

*** Британская легкоатлетка Кристин Охуругу стала олимпийской чемпионкой в беге на 400 метров. Охуругу преодолела дистанцию за 49,62 секунды. Второе место заняла Шерика Уильямс (Ямайка), а третье - Саня Ричардс (США).

По материалам олимпийского проекта Ленты.ру