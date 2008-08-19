Разыграны золотые медали в штанге и на батуте

Германия, Китай

Завершились соревнования на батуте и тяжелоатлетическом помосте *** Немецкий тяжелоатлет Маттиас Штайнер, завоевавший золото Олимпиады-2008 в весовой категории свыше 105 килограммов, взял вес 461 килограмм. Российский штангист Евгений Чигишев выиграл серебряную медаль (460) Третьим стал латыш Виктор Щербатых . *** Чемпионом Олимпиады-2008 в прыжках на батуте среди мужчин стал китайский спортсмен Чуньлон Лу, набравший по сумме упражнений 41 балл. Второй китайский атлет, Дон Дон, завершивший соревнования с результатом 40,60 балла, выиграл бронзовую награду Игр в Пекине. Серебряная медаль досталась канадцу Джейсону Бернетту (40,70 балла). По материалам олимпийского проекта Ленты.ру

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter