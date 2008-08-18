В Одессе открыт памятник Виктору Прокопенко

Памятник заслуженному тренеру Украины Виктору Прокопенко открыт сегодня на Втором Христианском кладбище Одессы.

Как передает корреспондент УНИАН, на церемонии, в которой приняли участие сотни одесситов, выступили директор СДЮШОР «Черноморец» Виктор ГРИШКО, генеральный директор ФК «Шахтер» Сергей ПАЛКИН и заслуженный тренер Украины Семен АЛЬТМАН.

Как отметил, в частности, В.ГРИШКО, «и сегодня, в годовщину смерти замечательного тренера, мы помним, что он всегда улыбался, находил слова поддержки молодым спортсменам. Мы сейчас только можем представить, что у него творилось в душе, когда бывали какие-то неудачи, которые он пропускал через себя. Я очень благодарен ему, как и все футболисты, которым он дал путевку в большой футбол».

По словам С.ПАЛКИНА, «для футбольного клуба «Шахтер» и его болельщиков В.Прокопенко не только замечательный тренер, но и часть нашей истории. Светлая память о Викторе Евгеньевиче останется в наших сердцах, а его яркая жизнь явялется примером для современных футболистов».

Как сообщап УНИАН, мастер спорта СССР, заслуженный тренер Украины и России, депутат Верховной Рады V созыва Виктор Прокопенко умер 18 августа 2007 года на 63-м году жизни.