Первые результаты 10-го дня Олимпиады

С утра 18 августа в Пекине разыграны 2 комплекта олимпийских медалей. Всего за день предстоит разыграть 18 комплектов.

*** Новозеландка Эмма Сноусилл завоевала золотую медаль пекинской Олимпиаде в триатлоне, преодолев дистанцию за 1 час, 56 минут и 27 секунд. Еще одна спортсменка из Новой Зеландии Эмма Моффатт завоевала бронзовую награду, а серебряная медаль досталась Ванессе Фернандеш из Португалии.

После заплыва на полтора километра и велогонки на 40 километров несколько спортсменок шли плотной группой, но Сноусилл удалось выйти в лидеры в ходе забега на 10 километров. В итоге ее преимущество над Фернандеш составило минуту и семь секунд.

Золото Сноусилл стало для сборной Новой Зеландии уже третьим на Олимпиаде-2008. Фернандеш принесла команде Португалии первую медаль Игр в Пекине.

*** Австралийские яхтсмены Натан Уилмот и Малколм Пейдж завоевали золотые медали в мужских соревнованиях в классе "470". Второе место заняли британцы Ник Роджерс и Джо Глэнфилд, а бронзовые награды достались французам Николя Шарбонье и Оливье Боссе.

По материалам олимпийского проекта Ленты.ру