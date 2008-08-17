Итоги девятого дня Олимпиады

За девять дней Олимпийских Игр разыграно 166 комплектов наград:

1. Китай - 61 медаль, за день +14 (35 золотых, 13 серебряных, 13 бронзовых; вчера было 27-13-7)

2. США - 65 +11 (19-21-25; 16-16-22)

3. Великобритания 25 +8 (11-6-8; 7-3-7)

4. Германия 21 +3 (9-6-6; 8-5-5)

5. Австралия - 29 +4 (8-10-11; 7-8-10)

6. Южная Корея - 22 +2 (8-9-5; 7-9-4)

7. Япония - 20 +3 (8-5-7; 7-5-5)

8. Россия 31 +10 (7-12-12; 5-8-8)

9. Италия - 18 +4 (6-6-6; 6-4-4)

10. УКРАИНА 14 +2 (5-3-6; 5-2-5)

11. Франция 25 +3 (4-9-12; 3-9-10)

12. Румыния 8 +3 (4-1-3; 2-1-2)

13. Испания 6 +3 (3-2-1; 2-0-1)

14. Словакия 4 (3-1-0) - б.и.

15. Нидерланды 10 +3 (2-4-4; 1-2-4)

16. Польша 6 +4 (2-3-1; 1-1-0)

17. Чехия 5 (2-3-0) - без изменений

18. Ямайка 4 +3 (2-2-0; 1-0-0)

19. Канада 7 +4 (2-1-4; 1-1-1)

20. КНДР 6 +1 (2-1-3; 1-1-3)

21. Новая Зеландия 5 (2-1-2) - б.и.

22. Эфиопия 3 +2 (2-1-0; 1-0-0)

23. Швейцария 5 (2-0-3) - б.и.

24. Грузия 3 (2-0-1) - б.и.

25-26. Казахстан 8 +2 (1-3-4; 0-3-3)

25-26. Куба 8 (1-3-4) - б.и.

27. Зимбабве 4 (1-3-0) - б.и.

28. Азербайджан 5 (1-2-2) - б.и.

29. Норвегия 4 (1-2-1) - б.и.

30. Индонезия 5 +1 (1-1-3; 1-0-3)

31. Словения 4 +2 (1-1-2; 0-1-1)

32-33. Болгария 3 +1 (1-1-1; 1-0-1)

32-33. Финляндия 3 +1 (1-1-1; 1-0-1)

34. Монголия 2 (1-1-0) - б.и.

35. Бразилия 5 (1-0-4) - б.и.

36. Дания 4 +2 (1-0-3; 0-0-2)

37-40. Камерун 1 +1 (1-0-0; не было)

37-40. Тунис 1 +1 (1-0-0; не было)

37-40. Индия 1 (1-0-0) - б.и.

37-40. Таиланд 1 (1-0-0) - б.и

41. Венгрия 5 (0-4-1) - б.и.

42. Беларусь 10 +2 (0-3-7; 0-2-6)

43. Швеция 3 (0-3-0) - б.и.

44. Кения 3 +3 (0-2-1; не было)

45. Турция 3 (0-2-1) - б.и.

46-47. Греция 3 +3 (0-1-2; не было)

46-47. Австрия 3 (0-1-2) - б.и.

По серебру и бронзе - Хорватия (+ серебро), Алжир, Киргизия, Колумбия, Сербия, Узбекистан (все - б.и.)

По одному серебру - Чили, Малайзия, Сингапур (все +1),Эквадор, Эстония, Тринидад и Тобаго, Вьетнам (все - б.и.)

Пять бронз - Армения (б.и.)

Две бронзы - Тайвань (б.и.)

По одной бронзе - Аргентина, Египет, Литва, Мексика, Таджикистан, Того (все - б.и.)