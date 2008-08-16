Украина завоевала еще две медали

Украинские легкоатлетки-многоборки Наталия Добринская и Людмила Блонская завоевали, соответственно, “золото” и “серебро” на летних Олимпийских играх в Пекине.

Как сообщает НОК Украины, захватив лидерство, Н.Добринская не позволила никому отобрать золотую награду Олимпийских игр и с суммой 6733 очков одержала победу.

Еще одна украинка Л.Блонская с результатом 6700 очков к титулу серебряного призера чемпионки мира-2007 прибавила еще и «серебряную» медаль Олимпиады.

И еще одна украинка Анна Мельниченко в итоге стала 15-ой, набрав 6165 очков.