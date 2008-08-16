Разыграны еще 15 комплектов олимпийских медалей

Очередные медали на Пекинской Олимпиаде разыграли тяжелоатлетки, бадминтонистки, гребцы, стрелки, борцы, велосипедисты и фехтовальщицы.

*** Тяжелоатлетка из Южной Кореи Чан Ми Нан, выступающая в весовой категории свыше 75 килограммов, стала олимпийской чемпионкой, установив три мировых рекорда. В рывке спортсменка взяла вес 140 килограммов, а в толчке смогла поднять 183 килограмма (в сумме 323 килограмма).

Серебряная олимпийская медаль досталась украинской спортсменке Ольге Коробке. Третье место заняла тяжелоатлетка из Казахстана Мария Грабовецкая.

*** Китайская спортсменка Нин Чжан одержала победу в финале турнира по бадминтону в индивидуальном разряде, взяв верх над своей соотечественницей Синьфан Се. Третье место заняла бадминтонистка из Индонезии Мария Кристин Юлианти, которая в матче за бронзовую медаль обыграла китаянку Лян Лю.

*** Румяна Нейкова из Болгарии завоевала золотую медаль в академической гребле, в женском одиночном классе. Второе место заняла Мичел Геретт из США, бронза досталась Екатерине Карстен из Белоруссии. истанцию 2000 метров Нейкова преодолела за семь минут и 22,34 секунды. Ее отрыв от Геретт составил 0,44 секунды.

*** Американец Винсент Хэнкок стал чемпионом в стендовой стрельбе в дисциплине скит. В перестрелке за первое место Хэнкок победил норвежца Туре Бровольда. Бронзовая награда досталась французу Антони Терра, который также в перестрелке взял верх над киприотом Антонисом Николаидисом.

*** Канадка Кароль Хюн стала победительницей женского олимпийского турнира по вольной борьбе в весовой категории до 48 килограммов. В финале канадская спортсменка взяла верх над представительницей Японии Чихару Ичо. Бронзовые медали завоевали Мария Стадник из Азербайджана и украинка Ирина Мерлени.

*** Японская спортсменка Саори Йошида стала олимпийской чемпионкой в вольной борьбе в весовой категории до 55 килограммов. В финале японка взяла верх над представительницей Китая Ли Сю. Бронзовые медали завоевали Тоня Вербик из Канады и спортсменка из Колумбии Жаклин Рентерия.

*** В академической гребле, мужском одиночном классе первое место занял норвежец Олаф Туфте. Чех Ондрей Сынек получил серебряную медаль, а новозеландец Мэйх Дрисдейл – бронзовую.

*** В женской двойке без рулевого олимпийскими чемпионками стали Георгета Андруначе и Виорика Сусану из Румынии, второе место заняли китаянки Ю Ву и Юйлань Гао, а бронза досталась Юлии Бичик и Наталии Гелах из Белоруссии.

*** Австралийские гребцы Дрю Джинн и Данкан Фри выиграли соревнования в двойке без рулевого. Второе место заняли канадцы Дэвид Колдер и Скотт Франдсен. Бронза – у новозеландцев Натана Тводдла и Джорджа Бриджуотера.

*** Также австралийцы оказались сильнейшими в парной двойке. Дэвид Кроушей и Скотт Бреннан завоевали золотые медали. Второе место заняли Тону Эндриксон и Юри Яансон из Эстонии, третье – англичане Мэтью Уэллс и Стефен Роуботем.

*** Золото за женскую парную двойку досталось новозеландкам Джорджине Эверс-Свинделл и Кэролайн Эверс-Свинделл. Серебряными призерами стали немки Аннекатрин Тиле и Кристиана Хут. Бронзовыми – англичанки Элиз Лэверик и Анна Бебингтон.

*** Спортсмены из Великобритании выиграли соревнования в мужской четверке без рулевого. Вторые - австралийцы, третьими стали французы.

*** Испанский спортсмен Хоан Льянерас завоевал золото в олимпийской велогонке по очкам. 38-летний Льянерас набрал 60 очков, выиграв заезд с большим преимуществом. Вторым финишировал Рогер Клюге из Германии. Бронзовая медаль досталась велогонщику из Великобритании Крису Ньютону.

*** Британский велогонщик Брэдли Уиггинс завоевал золотую медаль, финишировав первым в индивидуальной гонке преследования. Он преодолел дистанцию 4000 метров за 4 минуты и 16,977 секунды. Соотечественник Уиггинса Стивен Бурк показал третий результат (4 минуты и 20,947 секунды) и выиграл бронзовую олимпийскую награду. Серебро досталось новозеландцу Хейдену Рулстону.

*** Женская сборная России по фехтованию на рапирах выиграла золотые медали Олимпиады-2008 в командном турнире. В финале российские рапиристки взяли верх над сборной США со счетом 28:11. Бронзовые медали достались итальянкам, победившим в матче за третье место венгерских спортсменок (32:23). В составе российской команды олимпийскими чемпионками стали Светлана Бойко, Виктория Никишина и Евгения Ламонова.

*** Организаторам Олимпиады-2008 пришлось перенести финальные заезды в парусном спорте в классах "финн" и "инглинг" с 16 на 17 августа из-за слабого ветра. Таким образом, два комплекта наград, которые должны были быть разыграны в субботу, будут разыграны в воскресенье. В этот же день состоится финал в классе "49",

По материалам олимпийского проекта Ленты.ру