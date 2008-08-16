У Украины есть первое «серебро» Олимпиады
16:10, 16 августа 2008Спорт
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Результат Коробки - 277 кг в сумме
Штангистка Ольга КОРОБКА завоевала в борьбе для Украины первое «серебро» на Олимпиаде в Пекине.
|Ольга Коробка, Янг Миран, Мария Грабовецкая. Фото Reuters
Как сообщает Чемпион, в весовой категории свыше 75 кг среди женщин украинка О.КОРОБКА завоевала в борьбе серебряную награду Олимпийских Игр. Ее результат - 277 кг в сумме (124 кг в рывке и 153 в толчке). Чемпионкой стала кореянка Янг МИРАН, которая установила новый мировой рекорд в сумме (326 кг), а также отдельно в рывке (140 кг), и в толчке (186 кг).
Бронза - у Марии ГРАБОВЕЦКОЙ из Казахстана (120+150). Украинка Юлия ДОВГАЛЬ с результатом 118+140 заняла седьмое место.
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