В Пекине поздравили украинских призеров Олимпийских игр

Сегодня в «Украинском доме» в Пекине состоялась встреча с украинскими олимпийцами. Вице-премьер-министр Украины Иван ВАСЮНИК, министр Украины по делам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО и президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей БУБКА поздравили дзюдоиста Романа ГОНТЮКА, прыгунов в воду Илью КВАШУ и Алексея ПРИГОРОВА, борца Армена ВАРДАНЯНА и тяжелоатлетку Наталию ДАВИДОВУ с завоеванием бронзовых медалей Олимпиады.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минсемьи, Ю.ПАВЛЕНКО передал приветствия от Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО, членов правительства. Министр поблагодарил призеров за их победы и отметил, что никто не сомневался в возможностях украинских атлетов.

Ю.ПАВЛЕНКО заверил, что после Олимпийских игр министерство совместно с НОК проведет детальный анализ, будут учтены все замечания спортсменов с тем, чтобы устранить максимум недостатков в подготовке к Играм 2012 года в Лондоне.

Министр пожелал всем успехов, веры в собственные силы и неизгладимых впечатлений, ведь Олимпийские игры - это не только главное соревнование в жизни спортсмена, но и праздник спорта планетарного масштаба.