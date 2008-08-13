На Олимпиаде 8 новых чемпионов

В первой половине 12 августа в Пекине разыграны 8 комплектов олимпийских медалей

*** Итальянская пловчиха Федерика Пеллегрини стала олимпийской чемпионкой, выиграв заплыв на 200 метров вольным стилем. Пеллегрини установила новый мировой рекорд (1 минута, 54,82 секунды). Серебряную медаль завоевала Сара Исакович из Словении, а бронза досталась китаянке Цзяин Пан. Пеллегрини улучшила принадлежавший ей же мировой рекорд на 63 сотых секунды.

*** Американский пловец Майкл Фелпс завоевал золотую медаль Олимпиады-2008 на дистанции 200 метров баттерфляем. Это олимпийское золото стало для Фелпса четвертым на Играх в Пекине и десятым в карьере. Серебряная медаль досталась венгру Ласло Чеху, а бронзовая - японцу Такеши Матсуде.

Фелпс выиграл 200-метровку баттерфляем с новым мировым рекордом - 1 минута, 52,03 секунды. Американский пловец улучшил предыдущее достижение, которое принадлежало ему же, на шесть сотых секунды.

Таким образом, Фелпс стал самым титулованным спортсменом в истории Олимпиад: ранее ни одному атлету не удавалось выиграть десять золотых медалей. По девять наград высшего достоинства на Олимпийских играх завоевывали финский легкоатлет Пааво Нурми, американский легкоатлет Карл Льюис, американский пловец Марк Спитц и советская гимнастка Лариса Латынина.

*** Австралийская пловчиха Стафани Райс завоевала золотую медаль Игр-2008 на дистанции 200 метров комплексным плаванием. Райс выиграла заплыв, установив новый мировой рекорд (2 минуты, 08,45 секунды). Второе место заняла спортсменка из Зимбабве Кирсти Ковентри, а бронза досталась американке Натали Коглин. Австралийка улучшила мировой рекорд, который принадлежал ей же, на 47 сотых секунды.

*** Чемпионом в эстафете 4х200 метров вольным стилем стала команда США, в составе которой плыл всё тот же Майкл Фелпс. Российские пловцы выиграли серебряную медаль, а бронзовые медали достались австралийцам. Американцы победили в этом заплыве с мировым рекордом - 6 минут, 58,56 секунды.

Олимпийскими чемпионами стали Майкл Фелпс, Райан Лохте, Рикки Беренс и Питер Вандеркай. Таким образом Фелпс выиграл уже пятую золотую медаль Игр-2008 и 11-е олимпийское золото в карьере.

*** Китаянка Ин Чэнь стала олимпийской чемпионкой в стрельбе из пневматического пистолета с дистанции 25 метров. Ин Чэнь выиграла турнир с результатом 793,4 балла, опередив представительницу Монголии Гундегмаа Отряд и немку Михбаяр Доржсурен. Отряд завоевала серебряную медаль, а Доржсурен - бронзовую.

*** Золотые награды по спортивной гимнастике в командных соревнованиях достались китаянкам, второе место заняли американки, а третьими стали гимнастки из Румынии. Сборная Китая уверенно выиграла турнир с результатом 189,90 балла. Американки набрали 186,525 балла, а румынки - 181,525.

*** Американская велогонщица Кристин Армстронг завоевала золотую медаль Олимпиады-2008 в гонке с раздельного старта. Второе место заняла представительница Великобритании Эмма Пули, а бронзу выиграла Карин Тюриг из Швейцарии. Армстронг выиграла гонку с результатом 34 минуты, 51,72 секунды. Пули отстала от чемпионки на 24 секунды, а Тюриг - на 59 секунд.

*** Золото в синхронных прыжках в воду с трехметрового трамплина досталось китайской паре Ван Фэн/Цинь Кай. Россияне Дмитрий Саутин и Юрий Кунаков выиграли серебряные медали. Бронзовые награды завоевали украинцы Олег Кваша и Алексей Пригоров.

По материалам олимпийского проекта Ленты.ру