Сыгран один матч в Лиге Чемпионов УЕФА

00:03, 13 августа 2008
Спорт
1379

Первыми встретились Фиорентина и Славия

Состоялся первый из матчей третьего отборочного раунда Лиги Чемпионов УЕФА.

"Фиорентина" (Италия) - "Славия" (Чехия) 2:0

Напомним, что на 13 августа назначены матчи:

"Анортосис" (Кипр) - "Олимпиакос" (Греция)

"Гимараэш" (Португалия) - "Базель" (Швейцария)

"Шахтер" (Украина) - "Динамо" Загреб (Хорватия)

"Шальке-04" (Германия) - "Атлетико" (Испания)

"Ольборг" (Дания) - "Каунас" (Литва)

"Барселона" (Испания)  - "Висла" (Польша)

"Левски" (Болгария)  - БАТЭ (Беларусь)

"Стандард" (Бельгия) - "Ливерпуль" (Англия)

"Партизан" (Сербия) - "Фенербахче" (Турция)

"Твенте" (Голландия) - "Арсенал" (Англия)

"Спартак" Москва (Россия) - "Динамо" Киев (Украина)

"Ювентус" (Италия) - "Артмедиа" (Словакия)

"Бранн" (Норвегия) - "Олимпик" (Франция)

"Галатасарай" (Турция) - "Стяуа" (Румыния)

"Панатинаикос" (Греция) - "Спарта" (Чехия)

В третьем квалификационном раунде победители второго раунда играют с:

- чемпионами стран, занимающих 11-16 места в таблице коэффициентов УЕФА (Шахтер, Стандард, Славия Прага, Галатасарай, Олимпиакос Пирей, Левски);

- "серебряными" командами стран, занимающих 7-9 места в таблице коэффициентов УЕФА (Стяуа, Твенте, Спартак Москва);

- "бронзовыми" командами стран, занимающих 1-6 места в таблице коэффициентов УЕФА (Барселона, Арсенал, Ювентус, Марсель, Шальке 04, Витория Гимараэш)

- и командами, занявшие 4-е места в чемпионатах стран, стоящих на 1-3 месте в таблице коэффициентов УЕФА (Атлетико Мадрид, Ливерпуль, Фиорентина).

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter