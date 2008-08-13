Сыгран один матч в Лиге Чемпионов УЕФА

Первыми встретились Фиорентина и Славия

Состоялся первый из матчей третьего отборочного раунда Лиги Чемпионов УЕФА. "Фиорентина" (Италия) - "Славия" (Чехия) 2:0 Напомним, что на 13 августа назначены матчи: "Анортосис" (Кипр) - "Олимпиакос" (Греция) "Гимараэш" (Португалия) - "Базель" (Швейцария) "Шахтер" (Украина) - "Динамо" Загреб (Хорватия) "Шальке-04" (Германия) - "Атлетико" (Испания) "Ольборг" (Дания) - "Каунас" (Литва) "Барселона" (Испания) - "Висла" (Польша) "Левски" (Болгария) - БАТЭ (Беларусь) "Стандард" (Бельгия) - "Ливерпуль" (Англия) "Партизан" (Сербия) - "Фенербахче" (Турция) "Твенте" (Голландия) - "Арсенал" (Англия) "Спартак" Москва (Россия) - "Динамо" Киев (Украина) "Ювентус" (Италия) - "Артмедиа" (Словакия) "Бранн" (Норвегия) - "Олимпик" (Франция) "Галатасарай" (Турция) - "Стяуа" (Румыния) "Панатинаикос" (Греция) - "Спарта" (Чехия) В третьем квалификационном раунде победители второго раунда играют с: - чемпионами стран, занимающих 11-16 места в таблице коэффициентов УЕФА (Шахтер, Стандард, Славия Прага, Галатасарай, Олимпиакос Пирей, Левски); - "серебряными" командами стран, занимающих 7-9 места в таблице коэффициентов УЕФА (Стяуа, Твенте, Спартак Москва); - "бронзовыми" командами стран, занимающих 1-6 места в таблице коэффициентов УЕФА (Барселона, Арсенал, Ювентус, Марсель, Шальке 04, Витория Гимараэш) - и командами, занявшие 4-е места в чемпионатах стран, стоящих на 1-3 месте в таблице коэффициентов УЕФА (Атлетико Мадрид, Ливерпуль, Фиорентина).

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