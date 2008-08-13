Сыгран один матч в Лиге Чемпионов УЕФА
Первыми встретились Фиорентина и Славия
Состоялся первый из матчей третьего отборочного раунда Лиги Чемпионов УЕФА.
"Фиорентина" (Италия) - "Славия" (Чехия) 2:0
Напомним, что на 13 августа назначены матчи:
"Анортосис" (Кипр) - "Олимпиакос" (Греция)
"Гимараэш" (Португалия) - "Базель" (Швейцария)
"Шахтер" (Украина) - "Динамо" Загреб (Хорватия)
"Шальке-04" (Германия) - "Атлетико" (Испания)
"Ольборг" (Дания) - "Каунас" (Литва)
"Барселона" (Испания) - "Висла" (Польша)
"Левски" (Болгария) - БАТЭ (Беларусь)
"Стандард" (Бельгия) - "Ливерпуль" (Англия)
"Партизан" (Сербия) - "Фенербахче" (Турция)
"Твенте" (Голландия) - "Арсенал" (Англия)
"Спартак" Москва (Россия) - "Динамо" Киев (Украина)
"Ювентус" (Италия) - "Артмедиа" (Словакия)
"Бранн" (Норвегия) - "Олимпик" (Франция)
"Галатасарай" (Турция) - "Стяуа" (Румыния)
"Панатинаикос" (Греция) - "Спарта" (Чехия)
В третьем квалификационном раунде победители второго раунда играют с:
- чемпионами стран, занимающих 11-16 места в таблице коэффициентов УЕФА (Шахтер, Стандард, Славия Прага, Галатасарай, Олимпиакос Пирей, Левски);
- "серебряными" командами стран, занимающих 7-9 места в таблице коэффициентов УЕФА (Стяуа, Твенте, Спартак Москва);
- "бронзовыми" командами стран, занимающих 1-6 места в таблице коэффициентов УЕФА (Барселона, Арсенал, Ювентус, Марсель, Шальке 04, Витория Гимараэш)
- и командами, занявшие 4-е места в чемпионатах стран, стоящих на 1-3 месте в таблице коэффициентов УЕФА (Атлетико Мадрид, Ливерпуль, Фиорентина).