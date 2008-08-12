Итоги четвертого дня Олимпиады

Разыграны последние за сегодня комплекты наград Олимпийский игр-2008 в Пекине.

*** Золотую медаль в соревнованиях дзюдоистов в весовой категории до 81 килограмма выиграл немец Оле Бишоф. В финале Бишофу уступил Ким Чжэ Бом из Южной Кореи. Украинец Роман Гонтюк выиграл бронзовую медаль, в поединке за бронзу он одержал победу над Нямху Дамдинсуреном из Монголии. Вторую бронзовую награду завоевал бразилец Тиаго Камило.

*** Японская дзюдоистка Аюми Танимото завоевала золотую медаль в весовой категории до 63 килограммов. В финале Танимото одержала победу над француженкой Люси Декосс. Бронзовые медали достались голландской спортсменке Элизабет Виллебурдс и Ок Им Вон из КНДР.

*** Китайский спортсмен Мань Чжун выиграл золотую медаль в личных соревнованиях саблистов. В финальном поединке он одержал победу над французом Николя Лопе. Бронзовая награда досталась румынскому саблисту Михаю Ковалю. В поединке за третье место он одержал победу над французом Жюльеном Пийе.

*** Китайский тяжелоатлет Хуэй Ляо, выступающий в весовой категории до 69 килограммов, завоевал золотую медаль Игр-2008. Его награда стала тринадцатым олимпийским золотом сборной Китая. Серебряную медаль выиграл французский спортсмен Венселя Дабая-Тьенче. Третье место занял тяжелоатлет из Армении Тигран Геворг Мартиросян.

*** Немецкая команда выиграла золото Олимпиады-2008 в командных соревнованиях по конкуру. Чемпионами стали Петер Томсен, Франк Остхольт, Андреас Дибовски, Ингрид Климке и Хинрих Ромайке. Серебряные медали достались австралийцам, а бронзовые - команде Великобритании.

*** Немецкий наездник Хинрих Ромайке стал олимпийским чемпионом в соревнованиях по коннному спорту в индивидуальном конкуре. Серебряную медаль завоевала американка Джина Майлс, а бронза досталась Кристине Кук из Великобритании. 45-летний Ромайке, выступавший на коне по кличке Мариус, выиграл соревнования, набрав 54,20 балла штрафа. Майлс набрала 56,10 балла, а Кук - 57,40 балла.

По материалам олимпийского проекта Ленты.ру

Таким образом, к концу четвертого дня соревнований в неофициальном командном зачете:

У Китая 20 медалей (13 золотых, три серебряных, четыре бронзовых)

2. США - 21 (7-6-8)

3. Южная Корея - 12 (5-6-1)

4. Италия - 9 (3-4-2)

5. Австралия - 10 (3-2-5)

6. Япония - 6 (3-1-2)

7. Германия 5 (3-1-1)

8. Россия 9 (2-4-3)

9. Великобритания 5 (2-1-2)

10. Чехия 2 (2-0-0)

11. КНДР 7 (1-2-4)

12. Азербайджан 3 (1-2-0)

13. Нидерланды 4 (1-1-2)

14. Словакия 2 (1-1-0)

15-17. Испания 2 (1-0-1)

15-17. Финляндия 2 (1-0-1)

15-17. Румыния 2 (1-0-1)

18-19. Индия 1 (1-0-0)

18-19. Таиланд 1 (1-0-0)

20. Франция 9 (0-7-2)

Два серебра - у Зимбабве.

По серебру и бронзе - у Австрии, Кубы, Казахстана

По одному серебру - у Венгрии, Вьетнама, Колумбии, Норвегии, Турции, Швеции.

Три бронзы - у Бразилии

По две бронзы - Армении, Индонезии, Тайваня.

По одной бронзе - у Алжира, Аргентины, Белорусии, Грузии, Киргизии, Мексики, Таджикистана, Того, Узбекистана, УКРАИНЫ, Хорватии, Швейцарии.