Итоги четвертого дня Олимпиады
Впереди Китай, США, Южная Корея
Разыграны последние за сегодня комплекты наград Олимпийский игр-2008 в Пекине.
*** Золотую медаль в соревнованиях дзюдоистов в весовой категории до 81 килограмма выиграл немец Оле Бишоф. В финале Бишофу уступил Ким Чжэ Бом из Южной Кореи. Украинец Роман Гонтюк выиграл бронзовую медаль, в поединке за бронзу он одержал победу над Нямху Дамдинсуреном из Монголии. Вторую бронзовую награду завоевал бразилец Тиаго Камило.
*** Японская дзюдоистка Аюми Танимото завоевала золотую медаль в весовой категории до 63 килограммов. В финале Танимото одержала победу над француженкой Люси Декосс. Бронзовые медали достались голландской спортсменке Элизабет Виллебурдс и Ок Им Вон из КНДР.
*** Китайский спортсмен Мань Чжун выиграл золотую медаль в личных соревнованиях саблистов. В финальном поединке он одержал победу над французом Николя Лопе. Бронзовая награда досталась румынскому саблисту Михаю Ковалю. В поединке за третье место он одержал победу над французом Жюльеном Пийе.
*** Китайский тяжелоатлет Хуэй Ляо, выступающий в весовой категории до 69 килограммов, завоевал золотую медаль Игр-2008. Его награда стала тринадцатым олимпийским золотом сборной Китая. Серебряную медаль выиграл французский спортсмен Венселя Дабая-Тьенче. Третье место занял тяжелоатлет из Армении Тигран Геворг Мартиросян.
*** Немецкая команда выиграла золото Олимпиады-2008 в командных соревнованиях по конкуру. Чемпионами стали Петер Томсен, Франк Остхольт, Андреас Дибовски, Ингрид Климке и Хинрих Ромайке. Серебряные медали достались австралийцам, а бронзовые - команде Великобритании.
*** Немецкий наездник Хинрих Ромайке стал олимпийским чемпионом в соревнованиях по коннному спорту в индивидуальном конкуре. Серебряную медаль завоевала американка Джина Майлс, а бронза досталась Кристине Кук из Великобритании. 45-летний Ромайке, выступавший на коне по кличке Мариус, выиграл соревнования, набрав 54,20 балла штрафа. Майлс набрала 56,10 балла, а Кук - 57,40 балла.
По материалам олимпийского проекта Ленты.ру
Таким образом, к концу четвертого дня соревнований в неофициальном командном зачете:
У Китая 20 медалей (13 золотых, три серебряных, четыре бронзовых)
2. США - 21 (7-6-8)
3. Южная Корея - 12 (5-6-1)
4. Италия - 9 (3-4-2)
5. Австралия - 10 (3-2-5)
6. Япония - 6 (3-1-2)
7. Германия 5 (3-1-1)
8. Россия 9 (2-4-3)
9. Великобритания 5 (2-1-2)
10. Чехия 2 (2-0-0)
11. КНДР 7 (1-2-4)
12. Азербайджан 3 (1-2-0)
13. Нидерланды 4 (1-1-2)
14. Словакия 2 (1-1-0)
15-17. Испания 2 (1-0-1)
15-17. Финляндия 2 (1-0-1)
15-17. Румыния 2 (1-0-1)
18-19. Индия 1 (1-0-0)
18-19. Таиланд 1 (1-0-0)
20. Франция 9 (0-7-2)
Два серебра - у Зимбабве.
По серебру и бронзе - у Австрии, Кубы, Казахстана
По одному серебру - у Венгрии, Вьетнама, Колумбии, Норвегии, Турции, Швеции.
Три бронзы - у Бразилии
По две бронзы - Армении, Индонезии, Тайваня.
По одной бронзе - у Алжира, Аргентины, Белорусии, Грузии, Киргизии, Мексики, Таджикистана, Того, Узбекистана, УКРАИНЫ, Хорватии, Швейцарии.