На Олимпиаде 6 новых чемпионов

В первой половине 12 августа в Пекине разыграны 6 комплектов олимпийских медалей

*** В заплыве 100 метров на спине золото выиграла Натали Коглин из США, серебро - Кирсти Ковентри (Зимбабве), а бронзу - американка Маргарет Хольцер. У Натали Коглин это третье олимпийское золото в карьере.

*** Австралийская пловчиха Лейсел Джонс стала чемпионкой Олимпиады на дистанции 100 метров брассом. Серебряную медаль завоевала американка Ребекка Сони, а бронза досталась Мирне Юкич из Австрии.

*** Американский пловец Майкл Фелпс завоевал третью золотую медаль на Олимпиаде-2008. 12 августа Фелпс выиграл заплыв на 200 метров вольным стилем, установив новый мировой рекорд (1 минута, 42,96 секунды). Второе место занял Тай Хван Пак (Южная Корея), а третьим стал Питер Вандеркай из США.

Фелпс захватил лидерство с первых метров дистанции и в итоге опередил занявшего второе место Тай Хван Пака почти на две секунды. Что касается мирового рекорда, то американец улучшил это достижение почти на секунду.

Напомним, что 9 августа Фелпс стал чемпионом Олимпиады-2008 в заплыве на 400 метров комплексным плаванием, а 10 августа выиграл золото в составе эстафетной команды США на дистанции 4х100 метров вольным стилем. Перед Играми в Пекине Майкл Фелпс поставил себе задачу превзойти достижение своего соотечественника Марка Спитца (семь золотых наград на Олимпиаде-1972).

*** Золото в заплыве на 100 метров на спине выиграл американец Аарон Пирсол, а серебро - еще один пловец из США Мэтт Гриверс. Российский пловец Аркадий Вятчанин и австралиец Хейден Стокел показали одинаковое время (53,18 сек), оба пловца получат бронзовые награды

Олимпийский чемпион Пирсол выиграл заплыв с новым мировым рекордом (52,54 секунды), улучшив принадлежавшее ему же достижение на 35 сотых секунды. Это олимпийское золото стало для американца уже четвертым в карьере.

*** Гимнасты олимпийской сборной Китая завоевали золотую медаль Игр-2008 в командном турнире. Сумма баллов олимпийских чемпионов составила 286,125. Вторые - гимнасты из Японии, а третьи - из США. Олимпийскими чемпионами в составе сборной Китая стали Ибин Чэнь, Сюй Хуан, Сяопень Ли, Цюнь Сяо, Вэй Юан и Кай Цзоу.

*** Чемпионом в стрельбе из пневматического пистолета с дистанции 50 метров стал Чжин Йон О из Южной Кореи, серебро завоевал Ким Йон Су (КНДР), а бронзу - китаец Цзунлян Тань.

*** До конца дня будут разыграны еще 13 комплектов наград: в стендовой стрельбе (1), в греко-римской борьбе (2), в дзюдо (2), тяжелой атлетике (2), в гребном слаломе (2 - байдарки-одиночки и каноэ-одиночки мужские), в конном спорте - (2 - командное и личное троеборье, конкур), прыжках в воду (1 - синхронные с вышки 10 м среди женщин) и фехтовании на саблях у мужчин (1).

По материалам олимпийского проекта Ленты.ру