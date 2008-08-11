Украинские стрелки из лука заняли на Олимпиаде четвертое место

Украинская сборная по стрельбе из лука в составе Маркияна Ивашко, Виктора Рубана и Александра Сердюка уступила в полуфинале командных соревнований два очка итальянским стрелкам (221:223), а в серии за третье место на те же два очка (221:219) точнее были китайцы. В итоге четвёртое место.

Золото у сборной Южной Кореи. В финале корейцы одержали победу, соответственно, над командой Италии (227:225). О классе стрльбы говорит уже то, что обе итоговые цифры - олимпийский рекорд. Бронзовые медали достались сборной Китая.