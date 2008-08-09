Американка выбила двух украинских спортсменок из борьбы за медали

10:43, 09 августа 2008
Спорт
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Полуфинал саблисток - сегодня вечером

В Пекине завершились соревнования cаблисток за выход в полуфинал на Олимпиаде.

Украину в этом виде спорта представляли Галина ПУНДИК, Ольга ХАРЛАН и Елена ХОМРОВА, сообщает Национальный олимпийский комитет Украины.

Две последние проиграли по очереди бронзовому призеру Олимпийских игр американке Сади ЯКОБСОН, О.ХАРЛАН – за выход в четвертьфинал, а О.ХОМРОВА – в полуфинал. Галина ПУНДИК уступила россиянке Софье ВЕЛИКОЙ, которая после этого выиграла еще у итальянки и китаянки и вышла в полуфинал.

Соперницы украинок уже вечером будут соревноваться за награды.

 

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