Американка выбила двух украинских спортсменок из борьбы за медали

В Пекине завершились соревнования cаблисток за выход в полуфинал на Олимпиаде.

Украину в этом виде спорта представляли Галина ПУНДИК, Ольга ХАРЛАН и Елена ХОМРОВА, сообщает Национальный олимпийский комитет Украины.

Две последние проиграли по очереди бронзовому призеру Олимпийских игр американке Сади ЯКОБСОН, О.ХАРЛАН – за выход в четвертьфинал, а О.ХОМРОВА – в полуфинал. Галина ПУНДИК уступила россиянке Софье ВЕЛИКОЙ, которая после этого выиграла еще у итальянки и китаянки и вышла в полуфинал.

Соперницы украинок уже вечером будут соревноваться за награды.