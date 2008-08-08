В Пекине проходит церемония открытия XXIX Летних Олимпийских игр

В Пекине на Национальном стадионе «Птичье гнездо» в 15.00 по киевскому времени стартовала торжественная церемония открытия ХХIХ Летних олимпийских игр.

Как сообщает News.ru, шоу началось со звуков фоу, которые синхронно извлекали из этого старинного китайского ударного инструмента тысячи музыкантов. Затем подступы к «Птичьему гнезду» озарились множеством красочных фейерверков.

Торжества продлятся около трех с половиной часов. Официальную часть предваряет 75-минутный концерт фольклорной музыки и танца.

Сама церемония открытия Игр поделена на две части. Первая из них продлится около часа, и будет состоять из красочного представления. Около 15 тысяч участников шоу представят путь из древности до наших дней, который проделала китайская цивилизация. Особый акцент сделан на четырех великих открытиях, которые Китай подарил всему миру - изобретениях пороха, компаса, бумаги и книгопечатания. Зрители также увидят сюжеты, посвященные Великому шелковому пути, письменности, опере и живописи Китая.

Здесь же прозвучит гимн Олимпиады-2008, который исполнят известная британская певица Сара БРАЙТМАН и китайская поп-звезда ЛЮ Хуань.

Вторая часть, рассчитанная примерно на два с половиной часа, включит в себя различные олимпийские церемонии: парад олимпийцев, за которым последуют обращения президентов Международного олимпийского комитета и оргкомитета Олимпиады-2008, принесение торжественной клятвы спортсменов и судей, а также зажжение олимпийского огня.

Огонь Олимпиады-2008 в чаше «Птичьего гнезда» должен зажечь «король китайской гимнастики» ЛИ Нин, которого признали величайшим атлетом ХХ столетия.

Как сообщал УНИАН, игры ХХІХ летней Олимпиады состоятся в Пекине с 8 по 24 августа 2008 года. На них будут разыграны 302 комплекта наград. Национальная сборная команда Украины в составе 253 спортсменов будет представлена в 28 видах спорта.