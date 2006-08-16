Сборная Украины одержала самую крупную победу в своей истории

Вчера национальная сборная Украины по футболу провела свой первый матч после чемпионата мира в Германии. В Киеве в товарищеской встрече подопечным Олега Блохина противостояла команда Азербайджана. Этот поединок одновременно стал и единственной репетицией "сине-желтых" перед стартом отборного цикла Евро-2008.

Несмотря на отсутствие лидеров Андрея Шевченко и Сергея Реброва и некоторых других ведущих игроков сборная Украины уже в первом тайме сделала весомую заявку на самую крупную победу в своей истории. Усилиями Андрея Воронина, Сергея Назаренко, Руслана Ротаня и Олега Гусева "сине-желтые" еще до перерыва повторили свое наивысшее достижение. 4:0 - так в пользу команды Олега Блохина завершилась первая половина игры. Во втором тайме хозяева забили еще дважды - отметились форварды донецкого "Шахтера" Андрей Воробей и Алексей Белик. В итоге, 6:0 - историческая победа сборной Украины.

5 канал