На Олимпиаде состоялись шесть футбольных матчей

Женская сборная Норвегии по футболу одержала победу над командой США в матче группового турнира Олимпиады-2008. Встреча завершилась со счетом 2:0. После этой победы норвежская команда набрала три очка и возглавила турнирную таблицу в группе G, сообщает Лента.ру.

Кроме того, на женском турнире Игр-2008 состоялись матчи Северная Корея - Нигерия (1:0) и Китай - Швеция (2:1). Ранее в среду сборная Канады победила Аргентину (2:1), Бразилия сыграла вничью с Германией (0:0), а Япония - с Новой Зеландией (2:2).

Таким образом, после матчей первого тура в группе Е лидируют команды Канады и Китая (по три очка), а Швеция и Аргентина очков не набрали. В группе F Северная Корея набрала три очка, Германия и Бразилия - по одному, а Нигерия - ноль. В группе G с тремя очками лидирует Норвегия, по одному баллу набрали Япония и Новая Зеландия, а американки пока очков не имеют.

В 1/4 финала женского футбольного турнира выйдут команды, которые займут в своих группах первые и вторые места, а также две лучшие сборные из тех, которые займут третьи места.