Полный рейтинг ФИФА

Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) опубликовала новый рейтинг футбольных сборных. Перемены, по сравнению с июльским рейтингом, произошли в основном за счет снижения латиноамериканских команд.

Лидерство в рейтинге продолжает сохранять чемпион Европы - сборная Испании. На вторую строчку, несмотря на потерю очков (-21), поднялись немцы, оттеснив потерявшую еще больше очков (-84) команду Италии. На четвертую строчку попала Голландия, на пятую - Хорватия. Бразилия (-102) и Аргентина (- 79) заняли, соответственно, шестое и седьмое места, причем Бразилия вышла из пятерки впервые за 15 лет. Сборная России, благодаря успешному выступлению на Евро-2008, впервые за 10 лет вошла в десятку (месяц назад россияне занимали 11-ю позицию).

Украина поднялась на одну ступеньку и теперь 28-я (собственно, не те чтобы сама поднялась, а стремительно - з 19 на 32-е место скатилась сборная Мексики).