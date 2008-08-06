Олимпийский огонь вышел на финальную эстафету

В китайской столице состоялась торжественная церемония старта последнего этапа эстафеты олимпийского огня Игр-2008, которая продлится три дня.

Сегодня началось его финальное шествие от ворот Умэнь Запретного города (Императорского дворца), передает ИТАР-ТАСС.

На установленной у самих ворот красочной сцене с олимпийскими кольцами состоялся концерт, участие в котором приняли многочисленные творческие коллективы. Кульминацией церемонии стало зажжение факела от олимпийского огня, доставленного в специальной лампаде. Честь начать этот отрезок эстафеты выпала первому китайскому космонавту Ян ЛИВЭЮ.

За все это время участие в эстафете примет 841 факелоносец, брошюрку с полным списком имен которых предоставили на память журналистам организаторы этого мероприятия. Общая протяженность пекинского маршрута превысит 38 км. Маршрут спланирован так, чтобы показать миру весь колорит столицы - от древних архитектурных памятников, до современных районов с небоскребами.