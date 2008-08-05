Руководители «Таврии» не приняли отставку Фоменко

Руководство симферопольского спортклуба «Таврия» не приняло отставку главного тренера команды Михаила ФОМЕНКО.

Об этом сообщает пресс-служба СК «Таврия».

«У меня состоялся серьезный разговор с Михаилом Ивановичем, и я убедил его в необходимости продолжить работу в «Таврии», – подчеркнул почетный президент «Таврии» Сергей КУНИЦЫН, слова которого цитирует пресс-служба.

«Да, наша команда проиграла два матча чемпионата кряду, это, конечно, неприятно, но мы не делаем из происшедшего трагедии, – добавил С.КУНИЦЫН. - Неудачи случаются со всеми коллективами, в нашем же случае они, к сожалению, легко читались: в связи с участием в еврокубковом турнире большинству ребят впервые за карьеру довелось играть при столь плотном графике, и они попросту не рассчитали свои силы, кроме того, не могла не сказаться на результатах команды эпидемия травм, которая вывела из строя пятерых ключевых исполнителей».

По словам С.КУНИЦЫНА, руководство клуба полностью доверяет М.ФОМЕНКО и его тренерскому штабу.

Выразила поддержку М.ФОМЕНКО и команда. «Мы хотим работать под руководством ФОМЕНКО. То, что это не просто слова, постараемся доказать своей игрой уже в ближайших матчах чемпионата», - сказал капитан команды Владимир ГОМЕНЮК.

«Таврия» начинает подготовку к поединку 4-го тура чемпионата Украины по футболу: 10 августа на выезде крымчанам предстоит сыграть с запорожским «Металлургом».

Как сообщалось в СМИ, главный тренер СК «Таврии» М.ФОМЕНКО после поражения его команды от полтавской «Ворсклы» в чемпионате Украины по футболу заявил, что написал заявление об уходе и покидает команду.