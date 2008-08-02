По Дмитрию Халаджи прошла автоколонна весом 20 тонн (фото)

Автоколонна из трех грузовиков и одного колесного трактора общим весом 20 тонн вчера проехала по украинскому атлету Дмитрию Халаджи.

Атлет продемонстрировал рекорд в родном городе Комсомольск (Волновахский р-н, Донецкая обл.). Дмитрий лег на мат, ассистенты сверху положили на него деревянный щит, по которому и ехала колонна.

14 августа Халаджи поедет в Ульяновск (Россия), где собирается установить рекорд для Книги рекордов России.

Фото УНИАН