По Дмитрию Халаджи прошла автоколонна весом 20 тонн (фото)

16:10, 02 августа 2008
Спорт
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Три грузовика и колесный трактор

Автоколонна из трех грузовиков и одного колесного трактора общим весом 20 тонн вчера проехала по украинскому атлету Дмитрию Халаджи.

Атлет продемонстрировал рекорд в  родном городе Комсомольск (Волновахский р-н, Донецкая обл.). Дмитрий лег на мат, ассистенты сверху положили на него деревянный щит, по которому и ехала колонна.

14 августа Халаджи поедет в Ульяновск (Россия), где собирается установить рекорд для Книги рекордов России.

Фото УНИАН

 

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