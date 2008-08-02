По Дмитрию Халаджи прошла автоколонна весом 20 тонн (фото)
16:10, 02 августа 2008Спорт
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Три грузовика и колесный трактор
Автоколонна из трех грузовиков и одного колесного трактора общим весом 20 тонн вчера проехала по украинскому атлету Дмитрию Халаджи.
Атлет продемонстрировал рекорд в родном городе Комсомольск (Волновахский р-н, Донецкая обл.). Дмитрий лег на мат, ассистенты сверху положили на него деревянный щит, по которому и ехала колонна.
14 августа Халаджи поедет в Ульяновск (Россия), где собирается установить рекорд для Книги рекордов России.
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