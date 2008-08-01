Жеребьевка Лиги чемпионов: Динамо ждет Спартак

Сегодня в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Своих соперников узнал донецкий Шахтер. Горняки сразятся за выход в групповой этап с победителем пары "Домжале" (Словения) / "Динамо" Загреб (Хорватия)

Киевских динамовцев, если они пройдут ирландскую Дрогеду, ждет поединок с... московским "Спартаком".

В третьем квалификационном раунде "посеяны" чемпионы стран, занимающих 11-16 места в таблице коэффициентов УЕФА (Шахтер, Стандард, Славия Прага, Галатасарай, Олимпиакос Пирей, Левски), "серебряные" команды стран, занимающих 7-9 места в таблице коэффициентов УЕФА (Стяуа, Твенте, Спартак Москва), "бронзовые" команды стран, занимающих 1-6 места в таблице коэффициентов УЕФА (Барселона, Арсенал, Ювентус, Марсель, Шальке 04, Витория Гимараеш) и команды, занявшие 4-е места в чемпионатах стран, стоящих на 1-3 месте в таблице коэффициентов УЕФА (Атлетико Мадрид, Ливерпуль, Фиорентина).

Все пары третьего раунда:

"Анортосис" (Кипр) / "Рапид" (Австрия) - "Олимпиакос" (Греция)

"Гимараэш" (Португалия) - "Гетеборг" (Швеция) / "Базель" (Швейцария)

"Шахтер" (Украина) - "Домжале" (Словения) / "Динамо" Загреб (Хорватия)

"Шальке-04" (Германия) - "Атлетико" (Испания)

"Ольборг" (Дания) / "Модрица" (Босния и Герцоговина) - "Рейнджерс" (Шотландия) / "Каунас" (Литва)

"Барселона" (Испания) - "Бейтар" (Израиль) / "Висла" (Польша)

"Левски" (Болгария) - "Андерлехт" (Бельгия) / БАТЭ (Беларусь)

"Стандард" (Бельгия) - "Ливерпуль" (Англия)

"Интер" Баку (Азербайжан) / "Партизан" (Сербия) - "Фенербахче" (Турция) / МТК (Венгрия)

"Твенте" (Голландия) - "Арсенал" (Англия)

"Спартак" Москва (Россия) - "Дрогеда" (Ирландия) /"Динамо" Киев (Украина)

"Ювентус" (Италия) - "Тампере Юнайтед" (Финляндия) /"Артмедиа" (Словакия)

«Бранн" (Норвегия) / "Вентспилс" (Латвия) - "Олимпик" (Франция)

"Фиорентина" (Италия) - "Славия" (Чехия)

"Галатасарай" (Турция) - "Стяуа" (Румыния)

"Панатинаикос" (Греция) / "Динамо" Тбилиси (Грузия) - "Шериф" (Молдова) /"Спарта" (Чехия)

На данный момент продолжается борьба во втором квалификационном раунде, где участвуют 28 команд. Все решится в ответных матчах 5 и 6 августа.

Первые же матчи третьего отборочного раунда состоятся 12 и 13 августа, а ответные поединки будут сыграны 26 и 27 августа.

Финал турнира состоится в Риме 27 мая.