Ющенко понял, в чем состоит феномен команды Ахметова

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поздравил в субботу, 12 августа, болельщиков, игроков, тренеров и руководство футбольного клуба «Шахтер» с 70-й годовщиной со дня основания.

Об этом сегодня сообщила пресс-служба главы государства.

«Феномен «Шахтера» заключается в жертвенной преданности всей команды любимому делу, бескомпромиссности на поле, умении воспитывать молодые таланты, использовании новейших спортивных достижений», – говорится в поздравлении Президента.

В.ЮЩЕНКО отметил, что потенциальные возможности отечественного футбола, как засвидетельствовал прошлый чемпионат мира, еще в полной мере не раскрыты. «Этот вид спорта должен стать одним из действенных факторов единения людей, утверждения национального духа и патриотизма», – считает Президент.

«Верю, что клуб утвердится среди ведущих европейских команд и достигнет высших футбольных вершин», – отметил В.ЮЩЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 12 августа в Донецке состоялись официальные торжества по случаю празднования 70-летия футбольного клуба «Шахтер».