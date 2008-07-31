«Милан» сдался - Шева не продается

"Милан" прекращает попытки приобрести бывшего любимца "Сан-Сиро" Андрея Шевченко, уступив нежеланию "Челси" продавать игрока.

В конце второго - не менее неудачного, нежели первый - сезона украинского нападающего на "Стэмфорд Бридж" вновь поползли слухи о том, что итальянский гранд намерен возвратить Шевченко, однако теперь вице-президент "Милана" Адриано Галлиани признаёт, что планы по его приобретению не суждено сбыться, сообщает Sky Sport.

Судя по всему, Луис Фелипе Сколари хочет иметь игрока в своём распоряжении на следующий сезон, и Галлиани не собирается ссориться с руководством "Челси", ведя переговоры со связанным контрактными обязательствами игроком.

"Он не продаётся, - сказал Галлиани. - Я спросил официально, и Роман Абрамович ответил "нет". Поэтому мы должны быть серьёзны и дисциплинированы.

"Если клуб сказал "нет", мы должны принять это. Это означает, что мы должны обратить свои помыслы на кого-то другого".

Официальный сайт ФК "Челси"