Гол Шевченко не спас ”Челси”

Новый клуб украинца Андрея Шевченко - лондонский "Челси" проиграл первый трофей сезона - Коммьюнити Шилд.

Первый тайм начался с атаки "Челси", Андрей Шевченко почти вышел один на один с Рейной, но защитники успели помешать украинцу нанести удар. И в ответной контратаке "Ливерпуль" забил гол.

"Челси" вышел на поле во впечатляющем составе. Полузащита, где опорного играет Эссьен, а впереди него располагаются Баллак и Лэмпард не впечатлять не может.

Радующее глаз сочетание в полузащите было разрушено на 26-й минуте: получил травму и ушел с поля Баллак. Вместо него появился Калу, и "Челси" поменял схему игры с 4-3-3 на 4-4-2, в центре атаки стали играть Дрогба и Шевченко, а в на флангах - Роббен и Калу.

Игроки "Ливерпуля" не успели привыкнуть к изменениям на поле, и за следующие десять минут "Челси" создал два момента. Сначала Калу блестящим финтом обыграл на левом фланге атаки защитника и сделал навес в штрафную, где в небольшом офсайде был Дрогба.

Затем Шевченко получил передачу из центра поля и, обработав мяч грудью, прошел с ним несколько метров и нанес удар. Рейна мяч не зафиксировал, но успел не дать Дрогба сыграть на опережение.

Замешательство "Ливерпуля" прошло, и команда Бенитеса снова начала наседать на ворота противника. Опасный удар нанес Гонсалес, чуть не вышел на одинокого Кудичини Пеннант. И тут "Челси" забил неожиданный и не самый логичный гол.

Лэмпард из глубины поля нашел пасом Шевченко, которого забыли прикрыть центральные защитники. Шева отлично обработал мяч, вошел в штрафную и легко обыграл Рейну.

Второй тайм команды начали весело. На первых минутах Шевченко был чрезвычайно активен, много двигался на левом фланге и нанес один удар. "Ливерпуль" в свою очередь разыграл неплохую комбинацию, которую запорол Зенден, не сумев правильно распорядиться мячом, полученным от Луиса Гарсии.

Как только тренеры начали делать замены, игра изменилась. Для "Челси" это был 4-й матч за восемь дней, а "Ливерпуль" в среду играл квалификационный матч в Лиге Чемпионов с "Маккаби". Сил у футболистов становилось меньше, тренеры пытались как-то повлиять на ход игры, разбив ее бесконечными изменениями составов на эпизоды.

Отлично бил головой в падении Шевченко на 54-й минуте. До этого Дрогба чуть не забил Рейне с острого угла. Мяч не задерживался в центре поля, гуляя в основном у штрафных команд. Однако опасных моментов было не очень много. В этот момент команды совершали достаточно ошибок, и было ясно, что выиграет тот, кто первым сумеет воспользоваться оплошностью соперника. Этим коллективом оказался "Ливерпуль".

На 80-й минуте Беллами сделал отличную передачу на Крауча во вратарскую площадь. Нападающий сумел спрятаться за спиной Терри и в аистовом одиночестве вколотил мяч в ворота ударом головой. Сил на то, чтобы отыграться у "Челси" просто не было.

По материалам Корреспондент