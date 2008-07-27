Баллак объявил дату завершения карьеры
15:23, 27 июля 2008Спорт
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Возвращаться в «Баварию он не собирается
Капитан немецкой сборной Михаэль Баллак объявил дату окончания своей карьеры. Он намеревается уйти из большого футбола в 2010 году, сразу по окончании Чемпионата Мира.
Также Баллак заявил, что его последним клубом, скорее всего, станет «Челси», и возвращаться в «Баварию», хоть этого и ждут немецкие болельщики, он не собирается.
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