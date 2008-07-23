Завершились сегодняшние матчи в Лиге Чемпионов УЕФА

Впереди второй отборочный раунд

Завершились сегодняшние матчи (ответные) первого отборочного раунда Лиги чемпионов Будучность (Подгорице, Черногория) – Тампере Юнайтед (Финляндия) 1:1. (Первый матч 1:2) Валур (Рейкьявик, Исландия) - БАТЭ (Борисов, Беларусь) - 0:1 (0:2) Пюник (Абовян, Армения) - Анортосис (Никосия, Кипр) 0:2 (0:1) Домжале (Словения) - Дюделанж (Люксембург) 1:0 (1:0) Модрица (Босния и Герцеговина) - Динамо (Тирана, Албания) - 2:1 (2:0) Динамо (Загреб, Хорватия) – Линфилд (Северная Ирландия) - 1:1 (2:0) Гетеборг (Швеция) - Мурата (Сан-Марино) 4:0 (5:0) Левадия (Таллин, Эстония) - Дрогеда (Ирландия) 0:1 (1:2) Артмедиа (Словакия) - Валетта (Мальта) - 1:0 (2:0) Напомним, что вчерашние 5 матчей завершились так: Работнички (Скопье, Македония) - Интер (Баку, Азербайджан) 1:1. (0:0) Вентспилс (Латвия) - Ланелли (Уэльс) 4:0 (0:1) Каунас (Литва) - Санта-Колома (Андорра) 3:1 (4:1) Шериф (Тирасполь) - Актобе (Актюбинск, Казахстан) 4:0 (0:1) Рунавик (Фареры) - Динамо (Тбилиси) - 1:0 (0:3) Команды, вышедшие во второй раунд, выделены. Игры второго раунда состоятся 29 июля.

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