Завершились сегодняшние матчи в Лиге Чемпионов УЕФА
Впереди второй отборочный раунд
Завершились сегодняшние матчи (ответные) первого отборочного раунда Лиги чемпионов
Будучность (Подгорице, Черногория) – Тампере Юнайтед (Финляндия) 1:1. (Первый матч 1:2)
Валур (Рейкьявик, Исландия) - БАТЭ (Борисов, Беларусь) - 0:1 (0:2)
Пюник (Абовян, Армения) - Анортосис (Никосия, Кипр) 0:2 (0:1)
Домжале (Словения) - Дюделанж (Люксембург) 1:0 (1:0)
Модрица (Босния и Герцеговина) - Динамо (Тирана, Албания) - 2:1 (2:0)
Динамо (Загреб, Хорватия) – Линфилд (Северная Ирландия) - 1:1 (2:0)
Гетеборг (Швеция) - Мурата (Сан-Марино) 4:0 (5:0)
Левадия (Таллин, Эстония) - Дрогеда (Ирландия) 0:1 (1:2)
Артмедиа (Словакия) - Валетта (Мальта) - 1:0 (2:0)
Напомним, что вчерашние 5 матчей завершились так:
Работнички (Скопье, Македония) - Интер (Баку, Азербайджан) 1:1. (0:0)
Вентспилс (Латвия) - Ланелли (Уэльс) 4:0 (0:1)
Каунас (Литва) - Санта-Колома (Андорра) 3:1 (4:1)
Шериф (Тирасполь) - Актобе (Актюбинск, Казахстан) 4:0 (0:1)
Рунавик (Фареры) - Динамо (Тбилиси) - 1:0 (0:3)
Команды, вышедшие во второй раунд, выделены. Игры второго раунда состоятся 29 июля.