Российский боксер выиграл право на бой с Кличко (добавлены фото)

Российский боксер-тяжеловес Александр Поветкин выиграл бой с американцем Таурусом Сайксом.

Бой сразу показал огромное неравенство соперников, и уже в четвертом раунде россиянин отправил соперника в нокаут, продлив таким образом победную серию до 16 боев, 11 из которых выиграны нокаутом. Поражений у А.Поветкина до сих пор не было.

Теперь, как настаивают его менеджеры, А.Поветкин должен встретиться с чемпионом мира по версиям IBF и WBO в супертяжелом весе украинцем Владимиром Кличко. Их бой может состояться уже этой осенью.