Сборная мира по футболу не смогла обыграть сборную Франции

Товарищеским матчем сборная Франции и сборная мира отметили десятилетие победы французов на чемпионате мира по футболу 1998 года.

Игра проходила в субботу вечером на стадионе "Стад де Франс" в Сен-Дени, где десять лет назад сборная Франции в финале ЧМ обыграла команду Бразилии - 3:0. 12 июля 1998 года дубль сделал Зинедин Зидан, а третий гол записал Эмманюэль Пети.

Французы вышли на поле практически в том же (18 из 22 человек) составе, что и в 1998 году, а ее наставником, как и десять лет назад, был Эме Жаке. Сборную мира тренировали Арсен Венгер и Христо Стоичков.

Голы у юбиляров забили Зинедин Зидан (66), Людовик Жюли (89) и Бернар Диомед (доп. время). В команде гостей отличились испанец Эмилио Бутрагеньо (25), португалец Педро Паулета (70) и хорват Давор Шукер (доп. время). Таким образом - "праздничные" 3:3.

По информации Французской федерации футбола (FFF), на игру пришло порядка 80 тысяч зрителей.

Несмотря на то, что французам не удалось выиграть, они признали, что праздник удался. "Мы все благодарны зрителям, которые сегодня пришли на стадион. Честно говоря, матч нас немного вымотал, все-таки физически для нас это уже тяжело. Но радует то, что техника осталась на прежнем уровне", - сказал Зидан после игры.

Франция: Бартез (Лама, 34; Шарбонье, 65), Блан (Дакур, 46), Лизаразю, Десайи (Богоссян, 44; Пирес, 53), Лебев, Тюрам (Канделя, 16; Келлер, 85), Карембю (Ламуши, 27), Зидан, Джоркаэфф (Трезеге, 60), Дешам (Диомед, 75), Гиварш (Дюгарри, 16; Жюли, 56).

Сборная мира: Цюбербюлер (Касагранде, 46), Йерро (Йоргенсен, 46), Фернанду Коуту, Р. Сонг, Ле Со (Ф. Де Бур, 46), Бобан (Литманен, 46), Давидс, Наката (Леонардо, 46), Карпин (Саиб, 46), Дзола (ван Хоойдонк, 31; Паулета, 62), Бутрагеньо (С. Андерсон, 31; Шукер, 62).