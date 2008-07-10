Президент ФИФА пригрозил перенести ЧМ-2010 в другую страну

Президент Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) Йозеф Блаттер заявил, что чемпионат мира 2010 года может быть перенесен из Южно-Африканской Республики в одну из трех стран, которые готовы принять турнир, сообщает BBC Sport. О каких конкретно странах идет речь, Блаттер не уточнил.

Президент ФИФА отметил, что решение о переносе турнира может быть принято в чрезвычайной ситуации.

8 июля футбольные власти ЮАР приняли решение не проводить матчи Кубка Конфедераций летом 2009 года на стадионе Port Elizabeth, поскольку спортивное сооружение не будет готово в срок.

В настоящее время подготовка ЮАР к чемпионата мира 2010 года далека от завершения: строительство нескольких стадионов заморожено, не проработана система безопасности, имеются сложности с транспортом. Также стало известно, что затраты на строительство спортивных сооружений окажутся примерно в полтора раза выше, чем изначально планировалось.

По словам Блаттера, любой из трех стран, в которые может быть перенесен турнир, требуется не более года на подготовку к проведению чемпионата мира.

Блаттер уже не в первый раз высказывается о возможности переноса ЧМ-2010 из ЮАР. В частности, он заявил об этом в апреле 2007 года. Блаттера не устроило отставание ЮАР от графика строительства стадионов. В числе претендентов на проведение турнира президент ФИФА тогда назвал Англию, Испанию, Австралию, США, Мексику и Японию

Лента.ру