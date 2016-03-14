Шахматы, матч за звание чемпиона мира, Музычук - Ифань, 9-я партия: видео онлайн-трансляция

Сегодня во Львове пройдет 9-я партия матча за звание чемпиона мира по шахматам, в котором Мария Музычук встречается с Хоу Ифань из Китая.

Музычук в этой партии будет играть черными фигурами.

Счет матча на данный момент - 5:3 очка в пользу Ифань.

В восьми предыдущих партиях Ифань дважды выиграла (по разу - белыми и черными фигурами) и шесть партий завершились вничью. Таким образом, для того чтобы выровнять положение Музычук необходимо побеждать в двух оставшихся партиях. Ифань же достаточно сыграть вничью, чтобы уже сегодня досрочно выиграть матч и завоевать звание чемпиона мира.

Согласно регламенту, матч продлится 10 партий. В случае ничьей по итогам основных партий - 5:5, состоится тай-брейк.

Как сообщал УНИАН, матч за звание Чемпиона мира по шахматам среди женщин проходит 1-18 марта.