Фенербахче сенсационно обошел Манчестер Юнайтед

Стамбульский футбольный клуб "Фенербахче" по суммарной стоимости обошел самую дорогую команду в мире английский "Манчестер Юнайтед". Стоимость акций турецкого клуба превысила два миллиарда долларов (2,027 млрд), в то время как акции "МЮ" оцениваются в 1,8 миллиарда, сообщает Sabah.

До сих пор "Фенербахче" даже не входил в список 25 самых богатых футбольных клубов планеты, который в апреле опубликовал журнал Forbes, однако гигантский скачок (13,6%) акций команды на главной в турции Стамбульской фондовой бирже (IMKB) вывел "фанеру" на первое место.

"Никаких причин для рекордного роста ценных бумаг клуба не было, в связи с чем инвесторы не исключают манипуляций с акциями "Фенербахче", - отмечает издание.

За последний месяц акции "Фенербахче" выросли на 83,5% и по прибыльности обошли ведущие турецкие компании, в том числе авиакомпанию "Турецкие авиалинии", которая традиционно не имеет проблем с доходами. Всего же в течение года акции клуба выросли на 355%.

Эксперты Стамбульской фондовой биржи и Комитета надзора за финансовыми рынками заинтересовались причинами резкого роста акций "Фенербахче" и начали соответствующее расследование.

За "канарейками", как в Турции называют "Фенербахче", следует клуб "Трабзонспор", рыночная стоимость которого оценивается в 318 миллионов долларов, напоминает РИА "Новости". На третьем месте находится извечный соперник "Фенербахче" - "Галатасарай", цена которого определена в 229 миллионов долларов, на четвертом - "Бешикташ", который оценивают в 86 миллионов долларов.