14-00 - Пресс-конференция участников чемпионата Европы по водным видам спорта, который проходил в Будапеште (Венгрия). В пресс-конференции, в частности, примут участие - Анна Хлыстунова – чемпионка Европы (100 м брас); Сергей Бреус – чемпион Европы (50 метров баттерфляй); Ирина Амшенникова – серебряный призер чемпионата Европы (200 м спина); Олег Лисогор – бронзовый призер чемпионата Европы (100 м брас); Андрей Сердинов – бронзовый призер чемпионата Европы (50 м баттерфляй); Андрей Власков – 1-й вице-президент Федерации плавания Украины; Иван Сивак – главный тренер сборной Украины по плаванию (развлекательный комплекс «Арена – Интертеймент», Бессарабская пл., 2-й этаж).