Сборная России в третий раз попытается обыграть испанцев
14:46, 01 июля 2008Спорт
2008
О встрече договорились давно
Новоиспечённый чемпион Европы, сборная Испании, проведёт с национальной командой России товарищеский матч, сообщает "Спорт-Экспресс". В мае 2006 года россияне под руководством Александра Бородюка сыграли с испанцами в Альбасете вничью - 0:0 и тогда же договорились об ответной встрече. По словам президента РФС Виталия Мутко, предварительный разговор о том, что сборная Испании приедет в Россию с ответным визитом, уже состоялся.
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