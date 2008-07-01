Сборная России в третий раз попытается обыграть испанцев

Новоиспечённый чемпион Европы, сборная Испании, проведёт с национальной командой России товарищеский матч, сообщает "Спорт-Экспресс". В мае 2006 года россияне под руководством Александра Бородюка сыграли с испанцами в Альбасете вничью - 0:0 и тогда же договорились об ответной встрече. По словам президента РФС Виталия Мутко, предварительный разговор о том, что сборная Испании приедет в Россию с ответным визитом, уже состоялся.

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