Немцы сделали ошибку на Евро-2008, когда позволили испанцам играть?

Чемпионом Европы по футболу в 2008 году стала Испания. Национальная сборная этой страны обыграла в воскресенье в Вене Германию со счетом 1:0. Гол в ворота немецкой команды на 33 минуте забил Фернандо ТОРРЕС.

Как передает «Немецкая волна», тренер немецких футболистов Йоахим ЛЁВ признал, что его команда сделала ряд ошибок: «Первые 15-20 минут мы держали игру под контролем, но потом потеряли инициативу. Если делаешь ошибки и позволяешь испанцам играть, то видишь, какая мощная у них команда. Во второй половине игры мы пытались нажать на соперника, но так и не смогли воспользоваться шансами».