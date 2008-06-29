10 лучших игроков Евро-2008

На официальном сайте Евро-2008 опубликована десятка лучших игроков турнира.

Сборная Испании в десятке представлена четырьмя игроками, сборная Германии - двумя, Россия, Турция, Хорватия и Голландия - по одному.

Любопытно, что игроки испанской команды, отобранные в "топ-10", представляют все игровые линии: вратарь Икер Касильяс, защитник Карлес Пуйоль, полузащитник Маркос Сенна и нападающий Давид Вилья.

Из команды Германии в список лучших игроков турнира попали два полузащитника: Михаэль Баллак и Бастиан Швайнштайгер.

Также в десятку вошли россиянин Андрей Аршавин, турок Хамит Алтынтоп, хорват Лука Модрич и голландец Весли Снейдер.

Символическая сборная Евро-2008 и лучший игрок турнира по официальной версии будут названы по окончании чемпионата в понедельник, 30 июня.